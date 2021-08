Nocne pożary na ul. Piotrkowskiej w Gdańsku (10.08.2021 r.). Dwie osoby potrzebowały pomocy, jedna z nich trafiła do szpitala Natalia Grzybowska

We wtorkową (10.08.2021 r.) noc w budynku TBS na ul. Piotrkowskiej w Gdańsku doszło do pożaru samochodu, który rozprzestrzenił się na garaż oraz jedno z mieszkań. Akcja gaśnicza trwała półtorej godziny. Dwie osoby potrzebowały pomocy, a jedna z nich trafiła do szpitala. Niedaleko doszło do podobnego zdarzenia, na szczęście jednak tam ogień udało się opanować szybciej i nikt nie ucierpiał.