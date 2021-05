Noc Muzeów w Gdańsku na razie bez tłumów. Ale w tym roku wydarzenie potra dwa dni

W Gdańsku nieco przeformułowano akcję na Weekend Muzeów. Mieszkańcy Gdańska bezpłatnie lub za symboliczną złotówkę mogą zwiedzać wystawy w galeriach i muzeach w sobotę i niedzielę.

Co można zobaczyć? Na przykład 15 maja po zmroku Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza na pożegnanie cyklu pt. „Szekspir - 7 grzechów głównych”. Za złotówkę można w sobotę zwiedzać wystawę stałą Europejskiego Centrum Solidarności. A w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA na Dolnym Mieście zobaczymy wystawę Andrea Mastrovito „Strange Days”.

Natomiast Muzeum Gdańska zaprasza do zwiedzania za symboliczną złotówkę pię­ciu wystaw sta­łych w swoich oddzia­łach. Oddział Sztuki Dawnej, znajdujący się przy ul. Toruńskiej 1, zaprasza na premierę nowej wystawy stałej "Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki". To tylko kilka propozycji – o tym, co proponują konkretne muzea i instytucje kultury można przeczytać m.in. na profilach na Facebooku lub stronach miast.