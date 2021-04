Nitka Wiaduktu Biskupia Górka zostanie tymczasowo zamknięta. Zmiany w organizacji ruchu oraz w kursowaniu komunikacji miejskiej

Od przystanku „Brama Wyżynna” 04 do przystanku „Dragana Kładka” 01 obowiązywać będzie trasa ulicami: Armii Krajowej – Sikorskiego – Dragana. W drugim kierunku, od przystanku „Worcella” 01 do przystanku „Brama Wyżynna” 05 autobusy pojadą ulicami: Chałubińskiego – Sikorskiego – Armii Krajowej. Na trasie objazdu obowiązywać będą wszystkie przystanki.

- Taka organizacja ruchu potrwa prawdopodobnie do piątku 30 kwietnia, ale z uwagi na warunki atmosferyczne może ulec przesunięciu. Od 30 kwietnia planowane jest układanie nawierzchni na „starej nitce” wiaduktu i na zjeździe w ul. Toruńską, o czym będziemy informowali w kolejnym komunikacie - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska .

Kierowcy będą poruszali się w relacji 1X1 po "starej nitce" wiaduktu. Nowa nawierzchnia będzie układana od wyjazdu z tunelu pod Forum Gdańsk do wysokości stacji paliw.

Jak przypomina w komunikacie DRMG, inwestycja jest ważnym etapem przebudowy Traktu św. Wojciecha, elementem docelowego układu drogowego w ciągu DK91 dochodzącej do portu morskiego (Nowego Portu) i łączącej Pomorze z południem kraju. Głównym wykonawcą robót jest firma Budimex S.A., z którą podpisano umowę w marcu 2018 r. Prace na budowie zakończą się w połowie 2021 roku, a ich koszt to ok. 165 mln złotych. Koniec prac przewidziano na połowę 2021 r. Inwestycja dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.