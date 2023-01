Nikola Mazur ze Stoczniowca Gdańsk: Bardzo się cieszę, że tylu ludzi kibicuje. To ekscytujące przeżycie

Sobotę na mistrzostwach Europy w Gdańsku zaczęłaś od występu na 1500 metrów. Co się stało, że w pewnym momencie finału zwolniłaś?

Do pewnego momentu to był dobry bieg. Kiedy jednak zauważyłam, że dziewczyny odjeżdżają i nie mam szansy na medal, to lepiej będzie mi odpuścić ze względu na starty na 500 metrów. Miałam wtedy przed sobą trzy biegi na 500 metrów i sztafetę. Pięćsetka była priorytetem. Podeszłam do tego tak, że walczę o medal, a jeśli nie ma na to szans, to zatrzymuję siły na ważniejszy dystans.

W finale na 500 metrów chyba start zadecydował o medalowych szansach, prawda?

Tak, niestety. Start z piątego toru jest dość trudny. Mimo tego, że uważam, że mam jeden z lepszych startów na świecie, to niefortunnie zderzyłam się płozami z zawodniczką z toru trzeciego. To mnie kompletnie wybiło z rytmu. Stuknięte płozy też nie pozwoliły dalej jechać.