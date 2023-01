Niklas Landin, bramkarz Danii: My też mamy słabości, ale przecież wam ich nie wyjawię. Czujemy presję przed trzecim finałem MŚ

Po pierwszej połowie półfinału z Hiszpanią prowadziliście 15:10 i zanosiło się na łatwe zwycięstwo. Dlaczego później nie szło wam już tak gładko?

Nigdy nie jest łatwo. Zawsze gramy zacięte spotkania z Hiszpanią. Gonzalo Perez de Vargas zagrał świetne zawody w bramce naszych rywali (miał skuteczność obron na poziomie 35 procent - przyp.). Zgadza się, że w końcówce było nerwowo. Bramkarz Hiszpanii zaliczył kilka udanych akcji. Tym lepiej dla nas, że w pierwszej połowie wypracowaliśmy sobie te pięciobramkowe prowadzenie.

Można powiedzieć, że to był półfinał z bramkarzami jako pierwszoplanowymi postaciami.

Cudownie, że więcej bramek było po naszej stronie. Myślę, że wynikało to przede wszystkim z naszej szczelnej obrony. Zapracowali na to w środku Magnus Saugstrup i Henrik Mollgaard. Byli niemal perfekcyjni, więc ja czułem się pewnie, będąc za nimi.