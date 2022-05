"Nigdy wcześniej nie mieliśmy tylu inwestycji ". Rozmowa z Wojciechem Tyborowskim, dyrektorem Invest in Pomerania

Trójmiasto po raz drugi z rzędu otrzymało nagrodę dla najszybciej rozwijającego się miasta w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu na 9 Gali Outsourcing Stars. Miesiąc temu otrzymało nagrodę dla najdynamiczniej rozwijającego się miasta w Polsce podczas dziesiątej edycji gali CEE Business Services Summit & Awards. Oba wyróżnienia odebrała Invest in Pomerania. Co decyduje, że aglomeracja jest tak dynamiczna?

To bardzo ważne nagrody, ponieważ usługi dla biznesu są jednym ze strategicznych dla Pomorza sektorów. Potwierdzają, że jesteśmy na dobrej drodze i robimy dobrze to, do czego zostaliśmy powołani. Z drugiej strony skłaniają nas do zadania sobie pytania, jakie wartości jesteśmy w stanie jeszcze dostarczyć klientom, rynkowi w przyszłości. Zresztą to pytanie zadajemy sobie praktycznie co roku i od kilkunastu lat znajdujemy odpowiedź, skoro aglomeracja jest tak wysoko oceniana. Usługi dla biznesu są od początku naszej działalności jedną z głównych branż, dla której staramy się tworzyć dogodne warunki do działania.