Niezwykłe znalezisko w Pruszczu Gdańskim. Buteleczki z tajemniczą zawartością odkryto podczas remontu ulicy Krótkiej

Ponad tuzin szklanych buteleczek wypełnionych tajemniczą substancją odnaleźli pracownicy firmy, budującej nowy układ drogowy przy ulicy Krótkiej w Pruszczu Gdańskim.

Butelki zabezpieczyli pracownicy Referatu Ekspozycji i Dziedzictwa UM w Pruszczu Gdańskim, który swoją siedzibę będzie miał w wyremontowanym zabytkowym dworku - domu Wiedemanna przy ul. Krótkiej 6.

- Flaszeczki są zamknięte i zawierają różne ilości nieznanych substancji. Zakopano je też w jednym miejscu, co sugeruje, że jest to pozostałość sprzątania na przykład domowej apteczki, która trafiła do ogrodu na tyłach posesji – mówi Bartosz Gondek z Referatu Ekspozycji i Dziedzictwa Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim.