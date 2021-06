(Nie)zwykłe prezenty na Dzień Ojca 2021. Co podarować tacie z okazji jego święta? Oto sprawdzone propozycje!

Dzień Ojca to święto mające na celu podziękowanie ojcom za trud włożony w wychowanie swoich pociech . To właśnie tego dnia wszystkie dzieci składają swoim ojcom najlepsze życzenia i wręczają drobne upominki, często też wykonywane ręcznie. Obchody tegoż święta zapoczątkowano w Stanach Zjednoczonych . To właśnie tam po dużym sukcesie Dnia Matki pojawił się pomysł ustanowienia święta dla pozostałych członków rodziny. Tak powstał Dzień Ojca. Pierwsze obchody tego święta odbyły się w 1910 roku w stanie Waszyngton . Jedna z mieszkanek tego rejonu wpadła na pomysł ustanowienia święta analogowo podobnego do Dnia Matki, bowiem w jej uznaniu niezbędne było podziękowanie naszym ojcom za trud opieki nad rodziną i ich zasługi. Dzień Ojca początkowo miał charakter lokalny, jednakże z upływem czasu rozprzestrzenił się na cały kraj, a później - świat.

W Polsce Dzień Ojca świętujemy w czerwcu. Warto jednak wspomnieć, że w innych państwach, święto to przypada na inne dni - np. we Włoszech jest to druga połowa marca, a w Niemczech - w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Kiedy wypada Dzień Ojca w 2021 roku?

W Polsce Dzień Ojca wypada co roku w tym samym terminie. W 2021 roku święto to obchodzić będziemy w środę, 23 czerwca.

Pomysły na prezent na Dzień Ojca

Zastanawiasz się nad tym, co podarować swojemu tacie? Szukasz pomysłu na prezent idealny dla Twojego ojca? A może zamiast kupować gotowy upominek, wolisz przygotować go własnoręcznie? Śpieszymy z pomocą! Podpowiadamy, co można podarować tacie z okazji jego święta. Wśród naszych propozycji znajdą się zarówno te kupione w sklepie, jak i te wykonane ręcznie. Decyzja należy do Ciebie! Pamiętaj jednak, że liczy się pamięć, a nie kwota przeznaczona na prezent.