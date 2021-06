Niezwykłe odkrycie na cmentarzu w Pruszczu Gdańskim! Szkielety wojenne na dawnym cmentarzu

SYGNAŁ CZYTELNIKA Koty na cmentarzu w Pruszczu Gdańskim. Leżą na pomnikach, sikają w rabaty. „Czy to dobre miejsce?” – pyta Czytelnik

Koty to codzienność na tzw. starym cmentarzu w Pruszczu Gdańskim. Nie ma ich dużo, ale mają swoje domki, ktoś im wystawia talerze z jedzeniem, stawia różne akcesoria chroniące od słońca. Zwierzęta mają się tam dobrze. Jedni je dokarmiają, inni się oburzają. – Czy to jest odpowiednie miejsce na takie rzeczy – pyta nasz Czytelnik. – Uwłacza to godności osób, które spoczywają na cmentarzu.