Niewielu chętnych w powiecie bytowskim na domy bez pozwoleń. Te 70 metrów, to zbyt mało?

Dom do 70 metrów można budować bez pozwolenia

Od 3 stycznia 2022 r. w Polsce można budować dom do 70 metrów kwadratowych, w tzw. uproszczonej procedurze. Nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, a tym samym nie trzeba zatrudniać kierownika budowy, który musi prowadzić odpowiedni dziennik. Wystarczą warunki zabudowy, projekt i zgłoszenie. Trzeba tylko wykazać, że będzie on spełniać potrzeby mieszkaniowe i będzie mieć do dwóch kondygnacji. Brzmi banalnie prosto, nieprawdaż?