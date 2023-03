Nieuwaga przyczyną dachowania na ul. Morskiej. 48-latce odebrano prawo jazdy red

48-letnia mieszkanka Gdyni nie zachowała ostrożności przy zmienianiu pasa na ruchliwej ul. Morskiej, co zakończyło się niestety wypadkiem. Prowadzona przez nią alfa romeo, według ustaleń policji, we wtorek 28.02.2023 zajechała drogę innemu pojazdowi, co zakończyło się dachowaniem.