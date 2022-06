Nieudane blokady Orlenu na stacjach w całej Polsce w sobotę 11.06.2022. W wielu miejscach akcja odwołana przez... brak chętnych

Blokady Orlenu w Polsce. W wielu miastach akcje odwołano przez... zbyt małą liczbę chętnych

Do większości blokad stacji miało dość w sobotę 11 czerwca w godzinach 16-18 w kilkudziesięciu miastach Polski. Na liście znalazły się jednak także miejsca, w których zdecydowano się zamanifestować wcześniej. Chętnych do protestu było jednak niewielu, a w kolejce oczekiwali zirytowani kierowcy, oczekujący w kolejce na zatankowanie swoich samochodów.

Gdańsk. Nieudany protest na Orlenie przy ul. Elbląskiej

Do protestów dojść miało m.in. w Gdańsku. Na stacji Orlen przy ul. Elbląskiej już o godz. 15.30 pojawiło się ok. 10 samochodów. Zablokowały one dystrybutory, uniemożliwiając tym samym wjazd na stacje innym kierowcom. Choć protest pierwotnie miał trwać dwie godziny, to wszystkie auta opuściły stację krótko po godz. 16. Choć protest, jak zapowiadali organizatorzy, miał być apolityczny, to przy Elbląskiej po raz kolejny pojawił się znany z prezydenckiej kampanii samochód. Tym razem słowa „Wolę w szambie zanurkować niż na Dudę zagłosować”, zostały jednak zamienione na inne.