Nietrzeźwy kierowca autobusu w Gdańsku. Znamy szczegóły kontroli. Czy system działa dobrze? Jakub Cyrzan

O nietrzeźwym kierowcy autobusy, który został zatrzymany w Gdańsku, pisaliśmy po raz pierwszy w poniedziałek 6 marca. Jak udało nam się ustalić, kontrole policji były przeprowadzane rutynowo, na wniosek Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. Jak to możliwe, że kierowca wsiadł do autobusu, pomimo systemu, który - przynajmniej w teorii - powinien mu to uniemożliwić?