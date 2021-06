Niespodziewane rozstrzygnięcie w regionalnym Pucharze Polski na Pomorzu. Powiśle Dzierzgoń ograło faworyzowany zespół Bałtyku Gdynia ZDJĘCIA

Powiśle Dzierzgoń - Bałtyk Gdynia 9.06.2021

W 24. minucie drużyna Powiśla niespodziewanie objęła prowadzenie. Po rzucie rożnym najwyżej do futbolówki wyskoczył Maciej Pietrzyk i strzałem głową pokonał Michała Bartkowiaka. Cztery minuty później mieliśmy remis. Adam Gołuński chciał dośrodkować do Mateusza Gułajskiego, ale piłka wpadła za „kołnierz” bramkarza Powiśla i po odbiciu od dwóch słupków wpadła do siatki. W 36. minucie Gułajski dał prowadzenie biało-niebieskim i wydawało się, że kolejne bramki dla Bałtyku są już tylko kwestią czasu.

- Bałtyk spokojnie wygra to spotkanie, cztery lub 5:1 - mówił Jacek Imianowski, prezes Wierzycy Decki Pelplin, która w półfinale przegrała właśnie z gdyńską drużyną. Jak się okazało prezes mylił się, podobnie jak wtórujący mu inni miejscowi kibice.

Po zmianie stron w głównej roli wystąpił Patryk Lewandowski z Powiśla. W 50. minucie z rzutu wolnego doprowadził do remisu, w 73. minucie dał prowadzenie Powiślu, a w doliczonym czasie popisał się asystą, po której Sebastian Gwóźdź ustalił końcowy rezultat na 4:2 dla Powiśla. Lewandowski oczywiście został doceniony po meczu i uznany najlepszym zawodnikiem finału.