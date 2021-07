Niesamowity wyczyn byłego rugbysty Arki Gdynia. Piotr Biankowski przepłynął kanał La Manche. W Gdyni witany był z honorami ZDJĘCIA Łukasz Kamasz

Ten niesamowity wyczyn to ponad 15 godzin walki, w czasie których Piotr Biankowski przepłynął 60 kilometrów i dostał się na francuską stronę kanału La Manche. Jest 11 Polakiem w historii, któremu się to udało. W Gdyni, miejscu z którym był i jest związany został przywitany z honorami. I nie ma się co dziwić, sportowiec zainicjował akcję, dzięki której zebrano kilkanaście tysięcy złotych na Fundację Ronalda McDonalda, która pomaga dzieciom w walce z chorobą nowotworową.