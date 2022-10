Niesamowity pech siatkarza Trefla Gdańsk. Piotr Orczyk w drugim meczu sezonu zerwał więzadło krzyżowe w prawym kolanie

Siatkarz z Suwałk przyjechał do Gdańska, gdzie trafił w ręce specjalistów. Przeszedł badania w jednym z punktów sieci centrów diagnostyki obrazowej Affidea, a także konsultację lekarską u doktora Pawła Rybaka w gdańskiej klinice Rehasport.

- Nawet ciężko znaleźć słowa, by powiedzieć, jak wielki to jest pech dla Piotra i klubu. W pierwszym meczu z Barkomem Każany Piotr zdobył statuetkę MVP, był liderem na boisku, miał grać tutaj pierwszoplanowe skrzypce i niestety już w drugiej kolejce te plany przekreśliła kontuzja. Teraz najważniejszy jest zabieg rekonstrukcji więzadła, a następnie zapewnimy Piotrowi jak najlepszą rehabilitację, aby mógł jak najszybciej wrócić do pełni sił. W Gdańsku mamy świetnego fachowca, fizjoterapeutę Piotra Ślugajskiego, i jestem spokojny, że pomoże on Piotrowi powrócić do zdrowia – mówi Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk.