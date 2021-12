Niesamowite zjawisko astronomiczne. Nocne niebo w grudniu 2021

- Do 10 grudnia można zobaczyć w nocy, a w zasadzie już wczesnym wieczorem, całą paradę planet. Po godzinie 16.00 po kolei na niebie pojawiają się Wenus, Saturn i Jowisz. Natomiast poprzedzający je sierp Księżyca może posłużyć jako jasny przewodnik po polowaniu na planety (poszczególne planety "ustawiają" się wokół ziemskiego satelity). Powodem, dla którego wszystkie planety są tak blisko siebie na niebie, jest to, że krążą one wokół Słońca mniej więcej w tej samej płaszczyźnie, zwanej płaszczyzną ekliptyki – pisze Elżbieta Kuligowska, na stronie internetowej urania.edu.pl, portalu poświęconego astronomii.