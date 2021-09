Nieopublikowane zarządzenia prezydenta Gdyni sprawią miastu kłopoty? Społecznicy skarżą samorząd do wojewody Łukasz Kamasz

Społecznicy skarżą Gdynię do wojewody i twierdzą, że tegoroczne podwyżki czynszów w lokalach komunalnych nie zostały prawidłowo zakomunikowane mieszkańcom, co może skutkować tym, że zostały nieprawidłowo wprowadzone. Gdynia jest jedynym trójmiejskim miastem i jednym z nielicznych w Polsce, gdzie zarządzenia prezydenta nie są publikowane, w całości, w Biuletynie Informacji Publicznej. Teraz gdyńskim samorządowcom może się to odbić czkawką.