Nieoficjalnie: Znany trójmiejski deweloper kupił półhektarową działkę sióstr Elżbietanek z klasztorem i kaplicą w Orłowie

Klasztor sióstr Elżbietanek to jedyny taki obiekt w Gdyni. Siostry zakupiły budynek w 1932 roku jeszcze w stanie surowym. Początkowo był on budowany jako pensjonat. W 1933 roku został rozbudowany, dobudowano również kaplicę. To unikatowy w skali miasta obiekt sakralny, niezmieniony i nieprzebudowywany od czasów przedwojennych.

- Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Toruniu sprzedało działkę, na której mieści się klasztor, deweloperowi w lipcu tego roku - słyszymy od naszego informatora. - W prywatnych rozmowach siostry przyznają, że we wrześniu, bądź październiku opuszczą swój orłowski dom. Obecnie trwa również proces opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki, warto dodać, że o zmianę tego planu wnosiły właśnie siostry w 2020 roku, wtedy argumentowały to koniecznością zbudowania nowych obiektów sakralnych. Jednak już wtedy ten wniosek mógł być złożony pod dewelopera, żeby nowy plan dopuścił większą zabudowę, np. maksymalne wykorzystanie tej działki, gdzie przynajmniej dwa duże bloki, by się w tym miejscu zmieściły.