Niemcy jako pierwsi awansowali na mistrzostwa świata 2022. Drużyna Hansa-Dietera Flicka zrobiła to na dwie kolejki przed końcem eliminacji

Niemcy jako pierwsi zakwalifikowali się do MŚ Katar 2022

W nocy w poniedziałek, 11 października 2021 roku na stadionie Nacionałna Arena „Tosze Proeski” w Skopje piłkarska reprezentacja Niemiec ograła Macedonią Północną 4:0, dając koncert skuteczności w drugiej połowie. Tym samym zespół Hansa-Dietera Flicka uzyskał wystarczającą przewagę nad drugą w tabeli grupy J Rumunią i świętując awans do mistrzostw świata 2022. Nasi zachodni sąsiedzi jako pierwsza drużyna zapewniła sobie udział na jesiennym turnieju w Katarze.

Niemcy cieszą się z awansu na dwie kolejki przed końcem eliminacji w europejskiej strefie, chociaż na początku tej drogi nie brakowało zgrzytu. "Jogi, to koniec", "Co za wstyd", "Niemcy zbłaźnili się do szpiku kości", "Cały świat się z nas śmieje" - takie tytuły w niemieckich gazetach dominowały po niespodziewanej porażce 1:2 z Macedonią Północną w Duisburgu. 31 marca 2021 roku ciężkie chwile przeżywał ostro krytykowany Joachim Loew. Już wówczas doświadczony selekcjoner zapowiedział, że zrezygnuje z posady po Euro 2020. Z kadrą nie żegnał się w pięknych okolicznościach, bo mistrzostwa Europy zakończył na 1/8 finału, po przegranej w Londynie 0:2 z późniejszymi wicemistrzami, czyli Anglią. Loew reprezentację "Die Mannschaft" prowadził od 12 lipca 2006 roku w 198 spotkaniach!