Niemal 5 mln ton żywności trafia co roku w Polsce na śmietnik. Jak walczyć z marnotrawstwem?

Według Najwyższej Izby Kontroli przepisy dotyczące marnowania żywności powinny zostać uszczelnione. Dziś obejmują jedynie część największych sklepów i hurtowni spożywczych. Tymczasem wg wyliczeń, to nie w handlu marnuje się najwięcej żywności. Placówki tego typu odpowiadają za 7 proc. produktów trafiających do kosza, czyli ok. 337 tys. ton rocznie.**Znacznie więcej strat notują branże rolnicza i przetwórcza – obie po 15 proc.** Najmniej żywności marnują za to gastronomia i transport produktów spożywczych – ta pierwsza nieco ponad 1 proc., druga 0,65 proc.