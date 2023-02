Nielegalny zrzut ścieków do Zatoki Puckiej. WIOŚ: "Wstępne ustalenia wskazują, że są to ścieki bytowe"

Inspektorzy gdańskiego WIOŚ oględziny terenu przeprowadzili we wtorek, 7 lutego 2023 roku. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobrali również próby wód Zatoki Puckiej z trzech miejsc - z rowu oraz po obu stronach wylotu.

- Pobrane próbki przekazano do analizy do Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Gdańsku. Wyniki badań będą znane po 20 lutego 2023 roku. Wstępne ustalenia wskazują, że zanieczyszczony wylot i rowy stanowią część kanalizacji deszczowej, do której zostały zrzucone ścieki bytowe - mówi Radosław Rzepecki, zastępca pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.