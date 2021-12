Niektórzy trzymają dietę, aby w święta pobiesiadować z rodziną. Inny wybierają aktywny wypoczynek w czasie Bożego Narodzenia

Piotr Myszka (żeglarstwo, AZS AWFiS Gdańsk)

Święta spędzam z rodziną. W różnych miejscach, ale przeważnie jest to u rodziców w Mrągowie. Jest to świetna okazja, żeby się spotkać wspólnie przy wigilijnym stole. Są to tradycyjne święta, jest dużo potraw. Oczywiście łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia. Uwielbiam krokiety i barszcz. Lubię większość potraw, może poza zupą makową, która jest dosyć dziwna. Karp może być, ale nie musi. Są kolędy i prezenty pod choinkę. Mamy dużo dzieci, więc jest ich sporo. Trzeba znaleźć sposób, jak prezenty dostarczyć pod choinkę, żeby dzieciaki się nie zorientowały, bo są one naprawdę czujne. W nowym 2022 roku życzyłbym sobie wytrwałości i siły w dążeniu do nowych celów. Mam tu na myśli m.in. rozwijanie firmy, ale też poznanie nowej klasy olimpijskiej. I zdrowia, reszta jakoś się ułoży.