Niedziele handlowe WRZESIEŃ 2020. Kiedy niedziela bez zakazu handlu? Czy 6 września sklepy otwarte? Kalendarz niedziel handlowych

Niedziele handlowe 2020. Dlaczego akurat te?

Ze znalezieniem wytłumaczenia, dla którego sklepy otworzą dla klientów swoje podwoje, nie ma większego problemu w przypadku sześciu niedziel. 5 kwietnia zrobimy zakupy, bo będzie to niedziela poprzedzająca Wielkanoc, 26 kwietnia – niedziela poprzedzająca długi majowy weekend, 28 czerwca – pierwsza niedziela wakacji, 30 sierpnia – ostatnia niedziela wakacji, 13 i 20 grudnia – dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. 26 stycznia był niedzielą, w którą wyjątkowo – w przeciwieństwie do aż 45 niedziel 2020 roku – zakaz handlu nie obowiązywał. Próżno szukać na oficjalnej stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wytłumaczenia, dlaczego. Spekulacje były różne. Jedni uważali, że to ze względu na ostatni weekend świąteczno-noworocznych wyprzedaży, inni, że to jeszcze przedłużenie zeszłorocznych zasad, kiedy każda ostatnia niedziela w miesiącu była niedzielą handlową.