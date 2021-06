Niedziele handlowe 2021. Która niedziela w czerwcu handlowa? Kalendarz. Tylko w te niedziele zrobimy zakupy w tym roku! 26.06.2021 r. Sandra Janikowska

KALENDARZ NIEDZIEL HANDLOWYCH 2021. Rok 2021 pod względem liczby niedziel handlowych JEST podobny do 2020 roku. Zakupy zrobimy tylko w 7 niedziel w 2021 roku. Ale to nie koniec! W niektóre dni do sklepów będziemy mogli udać się wyłącznie do godz. 14. W które niedziele będziemy mogli zrobić zakupy? Jakie placówki będą otwarte podczas niedzieli niehandlowych? Czy za nieprzestrzeganie zakazu handlu grożą kary? Sprawdź!