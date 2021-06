Niecodzienni goście w szpitalu w Dzierżążnie. Pacjentów odwiedziły alpaki i lama. Zdjęcia

Już sama wizytą wprowadziły one niemałe poruszenie, ale i zaciekawienie. Same zwierzaki można było karmić i czesać, co dało pacjentom wiele radości. Grzegorz Kuliś, prezes Fundacji „Alpaki na Kaszubach”, zaspokajał z kolei potrzebę wiedzy podopiecznych placówki, wciąż zaskakując ich nowymi faktami o życiu i zwyczajach alpak oraz lam. Największym zainteresowaniem jednak cieszył się spacer ze zwierzęciem u boku.

Alpaki i lamy są zwierzętami z natury spokojnymi i przyjaźnie nastawionymi do otoczenia, również do innych zwierząt. Do pracy z ludźmi są dodatkowo szkolone pod kątem przygotowania do procesu terapeutycznego. Sama terapia polega na tym, że pacjent może zwierzę głaskać, karmić, przytulać, prowadzić na smyczy. Dodatkowo, wygląd alpak czy lam, ich miękka sierść oraz niewielki wzrost w przypadku alpak, wzmagają u pacjenta zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

Fundacja „Alpaki na Kaszubach” działa od 2019 roku, a swoją siedzibę ma w Nowej Hucie (gm. Kartuzy). Tylko w ciągu ostatniego roku Fundacja odwiedziła prawie 100 placówek, pokonując łącznie 30 tys. km.