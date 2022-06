"Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Pomorska policja w akcji. Piesi też mają swoje za uszami

Według statystyk około 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w kraju stanowią "niechronieni" uczestnicy ruchu drogowego. W 2021 roku odnotowano 4 755 wypadków z udziałem osób pieszych. Zginęło w nich 527 pieszych, a ponad 4,3 tysiące pieszych odniosło obrażenia.

- Najczęściej do wypadków z osobami pieszymi dochodziło w obszarze zabudowanym, jednakże skutki wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym były tragiczniejsze, gdyż w niespełna co trzecim wypadku zginął człowiek, zaś w obszarze zabudowanym, w co dwunastym - podaje policja. - Poza obszarem zabudowanym drogi nie są oświetlone, dlatego też piesi są mniej widoczni, szczególnie podczas złych warunków atmosferycznych.