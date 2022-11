Niechlubna seria Polaków na mistrzostwach świata. Michniewicz: Lewandowski dalej będzie strzelał karne Tomasz Galiński

Pawel Relikowski / Polska Press

Mimo iż reprezentacja Polski zagrała beznadziejnie w meczu z Meksykiem, to i tak mogła pokusić się o zdobycie kompletu punktów. Mogło tak się stać, gdyby Robert Lewandowski wykorzystał rzut karny w drugiej połowie. Ostatecznie jego strzał obronił bramkarz, przez co kapitan biało-czerwonych przeszedł do historii, ale tej negatywnej.