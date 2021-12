"Niechaj ci się wyśni". ECS w Gdańsku szokuje "kolędą" i atakuje żołnierzy strzegących granicy z Białorusią

Zdaniem prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz "kolęda" Europejskiego Centrum Solidarności wzrusza, a nie szokuje.

- Ze wzruszeniem wysłuchałam tej kolędy. Rezonuje i nie pozostawia obojętnym, a jednocześnie niesie nadzieję! Dziękuję Europejskiemu Centrum Solidarności i wszystkim twórcom, szczególnie: Annie Czekanowicz (słowa) i Witosławie Frankowskiej (muzyka), za ten gdański bożonarodzeniowy głos – „Niechaj ci się wyśni” - napisała na swoich mediach społecznościowych prezydent Gdańska.

W trakcie gdańskiej "kolędy" możemy zobaczyć m.in. zdjęcie kota, który rzekomo przybył z imigrantami z Afganistanu, wędrujących imigrantów, a także ciało jednego zmarłego. Te wszystkie obrazy zestawione są z żołnierzami, w tym przypadku litewskimi, którzy na zdjęciu rozkładają zasieki.

Czy okres Świąt Bożonarodzeniowych jest dobrym czasem, aby kolejny raz angażować publiczne instytucje do świadomej lub nie walki z polskim rządem? Czy żołnierze, którzy strzegą swojej granicy powinni być wykorzystywani, jako narzędzie propagandy wpisującej się w narrację reżimu Aleksandra Łukaszenki? Zdecydowanie nie, to jednak Europejskie Centrum Solidarności zdecydowało się na taki krok, co z całą pewnością szokuje, biorąc pod uwagę charakter organizacji, która opublikowała ten materiał.