Niebezpieczne zabawki. Lekarze apelują do rodziców: to, czym bawią się dzieci, musi być przystosowane do wieku

- Tylko w ostatnich miesiącach trafiło do nas kilkoro pacjentów, wymagających pilnej interwencji chirurgicznej z powodu połknięcia magnetycznych kulek - alarmuje dr n. med. Marcin Łosin, specjalista chirurg dziecięcy z Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży w gdańskim Szpitalu im. Mikołaja Kopernika. - Są to z reguły dzieci małe, poniżej trzeciego roku życia, które z racji wieku wszystko pakują do buzi. Kuleczki, szczególnie gdy są kolorowe, wyglądają bardzo apetycznie. Kulki mogą zwierać się wzajemnie przez ściany przewodu pokarmowego, powodować odleżyny, niedrożność, przetoki wewnątrz jelitowe. A to wymaga najczęściej operacji.

Niebezpieczne zabawki dla dzieci. Bryła w jelitach. Potrzebna operacja

Co prawda pojedyncza kuleczka połknięta przez dziecko nie stanowi większego zagrożenia, bo organizm sam sobie z nim poradzi i ją wydali. Ale już kilka, a nawet kilkanaście takich elementów doprowadzić może do sytuacji, gdy zagrożone jest życie dziecka.

- Niebezpieczne jest właśnie to, że magnetyczne kulki błyskawicznie i to bardzo silnie przyciągają się do siebie i formują w struktury przestrzenne - tłumaczy dr Marcin Łosin. - U jednego z naszych małych pacjentów zbiły się one w większą bryłę, która stanowiła przeszkodę i doprowadziła do niedrożności jelita. Nie można było usunąć ich za pomocą endoskopu, gdyż kulki szybko „przeleciały” przez żołądek i dostały się do jelita cienkiego i dopiero tam uformowały się w bryłę. Ponieważ ten odcinek przewodu pokarmowego jest niedostępny w technice endoskopowej, dziecko trzeba było dziecko operować metodą otwartą, czyli rozciąć powłoki brzuszne, jelito, usunąć kulki i następnie zszyć jelito ponownie. To - według dr. n. med. Marcina Łosina scenariusz optymistyczny. Mniej optymistyczny przebieg miało leczenie dwóch innych pacjentów u których pojedyncze kulki utknęły w kilku pętlach jelitowych, co spowodowało że przyciągnęły się one do siebie doprowadzając do niedrożności oraz powstania przetok, czyli dziur pomiędzy jelitami. Szczęśliwie, w obu tych przypadkach udało się chirurgom dziecięcym ze Szpitala im. Kopernika te pętle jelitowe porozdzielać, ponacinać, usnąć kulki i pozszywać jelito. Doktor Marcin Łosin obawia się jednak, że u któregoś z kolejnych małych pacjentów może się już to nie udać. W takim przypadku trzeba dziecku wyłonić przetokę , czyli stomię na czas potrzebny do całkowitego wygojenia się jelita.