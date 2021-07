Nie żyje Jerzy Janeczek, filmowy Witia Pawlak z "Samych swoich". Miał 77 lat

Tę smutną wiadomość przekazał Związek Artystów Scen Polskich. Na stronie związku napisano: Z żalem żegnamy zmarłego nagle JERZEGO JANECZKA, aktora, któremu największą popularność przyniosła rola Witii Pawlaka w trylogii Sylwestra Chęcińskiego "Sami swoi", "Nie ma mocnych" i "Kochaj, albo rzuć".

Janeczek ukończył wydział aktorski w łódzkiej filmówce w 1968 roku, ale jeszcze jako student, w 1967 roku zagrał w filmie "Sami swoi".

Półtora roku temu był gościem Gdyńskiego Centrum Filmowego. Wtedy udało się nam porozmawiać. Na moje stwierdzenie, że już będzie na wieki wieków Witią, odparł: - Teraz już mnie to nie męczy. Ale po studiach w łódzkiej szkole filmowej i po roli w filmie „Sami swoi” zaangażowałem się do pracy w teatrze we Wrocławiu. Na ziemiach zachodnich, tam gdzie mieszkali repatrianci zza Buga... I po tym filmie stałem się rozpoznawalny. Przy mojej naturze człowieka raczej nieśmiałego, ta popularność i rozpoznawalność uwierała mnie. Bo jak tylko gdzieś się pojawiłem, słyszałem czasami szydercze: - Witia, podejdź no do płota i inne cytaty. Nie było to przyjemne. Zamykałem się więc w domu. Na szczęście dużo częściej słyszałem od fanów podziękowania za ten film.