Nie żyje były prezydent Elbląga i poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Wilk. Miał 66 lat

Władze Gdańska nie chcą udostępnić radnym PiS informacji dot. remontów mieszkań komunalnych, choć zdaniem UODO powinny

Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak nie chce udostępnić miejskim radnym PiS listy mieszkań komunalnych, które były remontowane w ostatnich dwóch latach. Tłumaczy się ochroną danych osobowych mieszkańców. Wystąpił w tej sprawie o opinię do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przed nim o opinię UODO wystąpili gdańscy politycy PiS. Odpowiedź na ich pismo wskazuje, że mają oni prawo do tych informacji o ile nie narusza to dóbr osobistych innych osób. - Nie może być zgody na to, by władze miasta utrudniały wykonywanie mandatu przez tych, którzy zdobyli społeczne uznanie i zaufanie - mówi poseł PiS Kacper Płażyński. - Po zapoznaniu się z pełną treścią stanowiska radni otrzymają odpowiedź, warto jednak zwrócić uwagę, że po raz kolejny pan poseł Płażyński myli swoją rolę. Jako osoba posłana przez gdańszczan powinna stać na straży ich interesów w Warszawie - kontruje wiceprezydent Piotr Grzelak.