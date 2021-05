Nie żyje Bronisław Cieślak, słynny porucznik Borewicz. Miał 77 lat. Przez dwie kadencje był także posłem do Sejmu (SLD)

– Wie pani, to bardziej skomplikowane niż się wydaje. Kiedyś popłynąłem z rybakami dalekomorskimi w rejs. Trochę się im przyglądałem. I widziałem, że oni, będąc w morzu, perwersyjnie wręcz tęsknią za domem. A kiedy są w domu, to ich ciągnie nad morze. Tak jest ze mną. Jestem tu, a chciałbym być tam. Ja zresztą temu dziwnemu rozdygotaniu losu przez całe lata podlegałem. I to mi widocznie weszło w krew.

– Kolekcjonuję różne, życiowe przygody, oglądam życie z wielu stron. Myślę, że gdybym się skupił i pokonał w sobie lenistwo, mógłbym już to opisać w formie wspomnień. Na los nie mam się prawa uskarżać. Co więcej, uważam, że w życiu liczy się amplituda zdarzeń. Źle jest wtedy, kiedy życie idzie nam gładko, jak po płatkach róż. I jeszcze gorzej, kiedy nam tylko płynie po cierniach. Smakowałem życia w eleganckich sferach. Ale też upadałem, na przykład handlując gumą do żucia w Domu Turysty. Mając już za sobą wielkie porywy popularności.

– Wie pani, pochodzę z takiej dzielnicy w Krakowie, teraz modnej, a przed laty szemranej – która nazywa się Kazimierz. Do szkoły podstawowej chodziłem z prawdziwymi zakapiorami. Dość szybko dzięki nim dojrzałem. Kiedy miałem trzynaście, czternaście lat wiedziałem już, że każdy z nas ma jedno życie. I co więcej, wiedziałem, że wbrew pozorom, nie musi być ono długie. Starałem się więc być człowiekiem aktywnym. Wiercącym się. W młodości szkoda mi było czasu na sen.

– Ja nie mogę się na to skarżyć. Miało to parę niewygodnych konsekwencji. Bo robić za rozpoznawalną małpę nie jest wygodne. Ale coś za coś.

– Powiem pyszałkowato, że my z Borewiczem nawzajem mamy sobie sporo do zawdzięczenia. To Borewicz sporo zawdzięcza Cieślakowi. Krzysztof Szmagier , pisząc cztery pierwsze odcinki „07 zgłoś się” , nie znał mnie jeszcze. Ale potem, już kolejne, pisał pode mnie, można powiedzieć. Myśmy ten serial kręcili przez dwanaście lat. To nie przypadek, że Borewicz nie jeździł konno. Bo ja prywatnie nie umiałem. Za to często pływał, bo pływanie jest moją mocną stroną. Krzysztof Szmagier wykorzystał też historię mojego złamanego nosa. Odżywialiśmy się sobą nawzajem.

O roli detektywa Malanowskiego tak mówił:

– Podczas zdjęć, tłumaczyłem w mediach, że to inny gatunek serialu. I tak gadałem, gadałem. A potem szedłem do kiosku i kupowałem na przykład „Tele Tydzień”. A tam na rozkładówce czytałem: wielki powrót porucznika Borewicza. Dzwoniłem do dziennikarza: – Panie, czy pan oszalał? Przecież rozmawialiśmy. I wtedy słyszałem: A bo to jest nośne i się dobrze sprzeda. No więc jeżeli ktoś z widzów się rozczaruje, że Malanowski to nie Borewicz – trudno. Ja próbowałem być uczciwy.