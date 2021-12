Nie żyje 6-latka potrącona na przejściu dla pieszych w Wejherowie 2.12.2021

Aktualizacja, 2 grudnia, godz. 16.30

Wejherowo. Potrącenie na przejściu dla pieszych

Do zdarzenia doszło po godzinie 12:00. Jak informuje oficer prasowy KPP w Wejherowie, według wstępnych ustaleń policjantów doszło do potrącenia na przejściu dla pieszych. Sześciolatka z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Na miejscu trwają działania służb z udziałem m.in. technika kryminalistyki oraz biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Wyznaczono objazd.