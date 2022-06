Nie zajmuj miejsca tym, którzy go potrzebują. Osobliwa kampania gdyńskiego urzędu FILM

- Biała koperta wymalowana na niebieskim polu, dodatkowo oznaczona symbolem wózka inwalidzkiego oraz odpowiednim znakiem pionowym. W ten właśnie sposób oznaczone są miejsca parkingowe dla OzN, czyli osób z niepełnosprawnością. Zatrzymywać się na nich mogą jedynie osoby, które posiadają kartę parkingową wydaną m.in. przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni. Niestety, nierespektowanie tego przepisu wciąż zdarza się w naszym kraju. Problem ten poruszyła w tym roku kampania „Wchodzę – zawsze jest jakieś wejście”. Inicjatywa co roku pokazuje, co tak naprawdę oznacza dostępność i jak ważne jest, żeby każdy miał możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Przed zajmowaniem miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością przestrzega również spot filmowy, który powstał przy współpracy z Pomorską Fundacją Filmową. Temat jest w filmie ukazany w niecodzienny sposób. Skłania nas do refleksji do zajmowania ról czy miejsc, które do nas nie należą, których zajmować nie powinniśmy - czytamy w opisie filmu.