Nie wszystkie pomorskie żłobki i przedszkola będą pracować w wakacje. Nie będzie też placówek zastępczych. Rodzice oburzeni

ROZMOWA Ladie's Jazz Festival. Maciej Farski: Publiczność to wielka wartość tych koncertów

Chcę się zobaczyć ze wszystkimi, którzy przyjadą na Ladies’Jazz Festival do Gdyni. Będziemy mieć fantastyczne, polskie gwiazdy – mówi Maciej Farski, współorganizator tej imprezy. Pytamy go o termin gdańskiego Siesta Festivalu, o stan muzycznej branży, a on opowiada o tym, dlaczego w Gdyni zdarzyło się zafałszować Madeleine Peyroux i po co ludzie przyjeżdżają do Trójmiasta.