Nie wejdziesz do lasu po wichurze. Zakaz wstępu do lasu wydało Nadleśnictwo Kościerzyna [2.07.2022 r.] Edyta Łosińska-Okoniewska

Skutek ostatniej wichury to niestety połamane drzewa i gałęzie w lasach na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna, która przez powiat przeszła 1 lipca 2022 roku. Spacery w niektórych miejscach mogą być niebezpieczne, wydano więc zakaz wstępu do lasu. Będzie obowiązywał do zimy.