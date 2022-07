Nie tylko Zenek Martyniuk odwiedził wróżkę. Te gwiazdy także skorzystały z usług wizjonerki. Lista jest długa

Zenek Martyniuk u sopockiej wróżki

Niedawno Zenek Martyniuk gościł w Sopocie, gdzie występował w Operze Leśnej. Po koncercie nie poszedł od razu do hotelu. Udał się do znanej wróżki Rachelli. Gdy ten fakt nie umknął tabloidom, piosenkarz skomentował go na łamach jednej z gazet. Zdradził, że spotkanie miało charakter przyjacielski.

To taka znajoma nasza wróżka, to było przyjacielskie spotkanie, nie było żadnych pytań — mówił Zenek w rozmowie z Fakt.pl.

