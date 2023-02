Nie tylko walentynki. 14 lutego to także... urodziny YouTube'a!

YouTube obchodzi swoje nieoficjalne urodziny

To platforma, która zmieniła internet na zawsze. Zamieszczanie materiałów wideo nie było wcześniej aż tak popularne i nikt raczej nie przewidywał, że będzie to dominujący typ treści w przyszłości. Byli pracownicy przedsiębiorstwa PayPal mieli jednak szczególną wizję. Chad Hurley, Steve Chen i Jawed Karim to założyciele YouTube'a, którzy postanowili zainwestować w rozwój witryny skupiającej się właśnie na publikowaniu nagrań filmowych.

Domena youtube.com została aktywowana właśnie w święto zakochanych. Przez następne miesiące była rozwijana, a publicznie ujrzała światło dzienne dopiero w maju 2005 roku. Zanim tak się stało, jeden z założycieli opublikował pierwszy film w serwisie. To słynne już dzieło "Me at the zoo", które pokazuje Jaweda Karima na wycieczce w zoo.