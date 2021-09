Nie tylko Ukraińcy. Pracują u nas Kirgizi, Uzbecy, Turkmeni. Tylko w ub. roku 400 tys. pozwoleń MT

Coraz więcej pracowników ze wschodu pracuje w branży IT czy usług dla biznesu. AlfredMuller/Pixabay

Tylko w 2020 roku w Polsce wydano ponad 400 tys. pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. To spadek o 9 proc. w stosunku do poprzedniego roku – z 444 tys. do 406 tys. – oraz zmiana wzrostowego trendu obserwowanego od kilkunastu lat. Równocześnie to 10-krotnie więcej niż w 2010 roku i aż 30-krotnie więcej niż w 2004 roku, gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej.