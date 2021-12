Nie tylko Piotr Kraśko. Te znane osoby także straciły prawo jazdy!

Niedawno Piotr Kraśko stał się niechlubnym bohaterem kolorowej prasy. Jak donieśli dziennikarze "Super Expressu" prezenter TVN prowadził samochód mimo cofnięcia uprawnień. Gdy sprawa odbiła się szerokim echem w mediach, sam zainteresowany zabrał głos.

Piotr Kraśko przyznał się do winy i przeprosił za swoje zachowanie. Zadeklarował też, że zrobi wszystko, by naprawić nadszarpnięte zaufanie:

Wiele razy w tym miejscu używałem słowa „dziękuje” za to, że są Państwo tutaj. Dzisiaj chcę i powinienem użyć innego słowa. Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy nigdy nie powinno się wydarzyć i jakiekolwiek usprawiedliwienia tego nie zmienią. Odpowiadając na bardzo zasadne w tej sprawie pytanie: co on miał w głowie? Cokolwiek to było - było to bardzo głupie. I wstyd mi za to. Poniosłem konsekwencje prawne. Ale rozumiem jak bardzo zawiodłem Państwa zaufanie. Zrobię wszystko, by na nie zasługiwać. Przepraszam. Bardzo wszystkich Państwa przepraszam.