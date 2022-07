Nie tylko Jennifer Lopez i Ben Affleck. Te polskie gwiazdy dały sobie drugą szasnę i dziś tworzą szczęśliwe związki. Galeria zdjęć

Jennifer Lopez i Ben Affleck zaczęli się spotykać ponad dwadzieścia lat temu. Ich uczucie było na tyle silne, że postanowili się zaręczyć. To jednak nie uchroniło ich od rozstania. Chociaż sami zainteresowani bardzo długo milczeli na temat powodów, niedawno piosenkarka zgodziła się porozmawiać z dziennikarzami magazynu "Rolling Stone". Zdradziła, że ich związek zrujnowały tabloidy.

To było brutalne. Byliśmy tak krytykowani, że to zniszczyło nasz związek od środka, ponieważ byliśmy po prostu zbyt młodzi, aby zrozumieć, co naprawdę jest najważniejsze w życiu.