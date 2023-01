Nie tylko Dominika Gwit i Anna Lewandowska. Te gwiazdy także nie wstydzą się mówić o swojej wierze. Sprawdź LISTĘ

Tego, że jest wierząca, nie wstydzi się też Anna Lewandowska. Jak przyznała kilka lat temu w rozmowie z dziennikarzem WP Sportowe Fakty, była wychowywana w duchu relihijnym.

Zazwyczaj unikam tych tematów. Ale tak, jesteśmy osobami wierzącymi. Jestem wychowana w religijnym duchu. W tradycyjnej rodzinie, gdzie co niedzielę chodziło się do kościoła. Czasem mama wyganiała mnie na mszę, ja się buntowałam, ale ostatecznie szłam. [...] Modlitwa, Bóg, wiara – to fundamenty, które wiele razy mi w życiu pomogły. Nie chcę, by zabrzmiało to teraz tak, że co tydzień jesteśmy w kościele w pierwszym rzędzie, ale mojego wyznania absolutnie się nie wstydzę.