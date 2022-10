Nie tylko Cichopek i Kurzajewski. Te pary poznały się w pracy! Polskie gwiazdy, które poznały się na planie

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski są razem

To jednak nie jedyna para, która znalazła miłość w pracy przed kamerą.

W październiku 2022, prezenterzy programu śniadaniowego oficjalnie potwierdzili swój związek. Zrobili to na żywo, podczas emisji programu w telewizyjnej dwójce.

Gwiazdy, które poznały się w pracy

Często zdarza się, że podczas pracy na planie filmowym lub telewizyjnym, celebryci zaczynają pałać do siebie wielkim uczuciem. Nie zawsze są to wieloletnie i trwałe związki. Są za to bardzo medialne i głośne. Zobaczcie, które polskie pary poznały się na planie filmowym!

Kliknij w galerię poniżej