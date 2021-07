Nie trzeba daleko wyjeżdżać, by odpocząć! Godzina drogi od Gdańska i takie widoki

TOP 10 miejsc na jednodniową wycieczkę godzinę drogi od Gdańska. Tu warto wybrać się na krótki wypad za miasto!

Gdańsk niezaprzeczalnie jest miastem wielu możliwości - zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Atrakcji i niezwykle ciekawych miejsc wartych zobaczenia jest tu tyle, że niemalże każdy znajdzie tu coś dla siebie i to... niezależnie od wieku! Większość turystów, którzy za kierunek obierają sobie Pomorze - udaje się na początku swojej podróży do Gdańska, Gdyni i Sopotu. Nie ma się co dziwić, okolica ma nam wiele do ofiarowania. Warto jednak pamiętać, że Pomorze to nie tylko Trójmiasto, ale także Kaszuby i inne regiony. Tam również znajdziemy wiele interesujących miejsc, które warto zobaczyć, gdy znajdujemy się w okolicy.

Męczy Was miejski zgiełk? Zastanawiacie się, gdzie warto wybrać się na wycieczkę godzinę drogi od Gdańska? Możliwości jest wiele! Przedstawiamy TOP 10 miejsc idealnych na jednodniową wycieczkę blisko godzinę drogi od Gdańska. Wśród nich coś dla wielbicieli długich spacerów, jak i najmłodszych turystów lubujących się w swawolach i zabawach.