Nie bój się Kaszuby. Felieton Wojciecha Wężyka Wojciech Wężyk

Nie da się zbudować niczego na kompleksach. Siłą wielkich projektów, idei czy państw była – i jest do dzisiaj – samoświadomość tego, czym są i co mają do zaoferowania. Pewność siebie. To przyciąganie, a nie odpychanie, decyduje o sukcesie. Dlatego ze zdziwieniem odnotowałem pomysł zmniejszenia dotacji na naukę języka kaszubskiego.