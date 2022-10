Nie będzie na razie szkoły na Morenowym Wzgórzu. Miasto rozwiązuje umowę z wykonawcą, ale problemy zostają

Gdańsk. Szkoły na Morenowym Wzgórzu nie będzie, przynajmniej na razie

W podobnym tonie wypowiadał się też Maciej Kopański, członek zarządu Deuteros Izim Edu Sp. z o.o., czyli firmy, która miała budować szkołę. Przyznał, że "mimo trudności terenowych projektantom udało się przygotować dokumentację budowlaną i doprowadzić do uzyskania pozwolenia na budowę, co nie było łatwe."

Problemy przy budowie szkoły na Morenowym Wzgórzu. Inaczej widzą to radni PiS

Gdańsk. Ogromna hipoteka na nieruchomości

Kwota pożyczki, jaką zaciągnęła warszawska spółka, wyniosła 5 600 000 euro.

Zgodnie z podpisaną umową, szkoła miała być wybudowana do końca 2023 roku w pierwszym etapie, tak by od 1 września 2023 najmłodsze klasy 0-3 mogły się tutaj uczyć. W kolejnym roku - do 1 września 2024 r. miały się w niej uczyć także klasy od 4 do 8.

Jak informował w lutym Urząd Miejski, hipoteka nieruchomości pod szkołę została obciążona kwotą rzędu 23 460 000 złotych z uwagi na zabezpieczenie kredytu, który w grudniu 2021 roku zaciągnęła spółka Deuteros Izim Edu Sp. z o.o.

Przypomnijmy, że poprzednie szkoły przy ul. Lawendowym Wzgórzu oraz w Kowalach, kosztowały kolejno 82,9 milionów złotych i 46 milionów złotych. Czy taka rozbieżność cenowa w przypadku szkoły na Morenowym Wzgórzu mogła dziwić, tym bardziej biorąc pod uwagę rosnące ceny towarów? Więcej wątpliwości budził fakt, że spółka, która złożyła ofertę w konkursie przetargowym powstała już po terminie ujętym w konkursie. Oferta warszawskiej spółki Deuteros Izim Edu Sp. z o.o. była jedyną złożoną w przetargu.