Nick Cave and The Bad Seeds wystąpią w 2022 roku w Trójmieście! Sprzedaż biletów rusza już w tym tygodniu

Nick Cave and The Bad Seeds występowali już w Trójmieście, choćby na Open'er Festiwalu w roku 2013 i 2018.

Obchodzący w przyszłym roku czterdziestolecie zespół do tej pory wydał 17 albumów studyjnych, poczynając od "From Her To Eternity" w 1984 roku, po najnowszą płytę Bad Seeds "Ghosteen", która została powszechnie przyjęta jako ich najlepsze wydawnictwo.

Bilety na koncert będzie można kupić przez stronę internetową agencji Alter Art. Sprzedaż zacznie się w najbliższy piątek 28.05.2021 o godz. 10:00. Limitowana przedsprzedaż dla posiadaczy voucherów w AlterSklepie i członków AlterKlubu rozpocznie się 27 maja 2021 o 10:00. Ceny na razie nie są znane.