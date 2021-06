Netflix w lipcu 2021. Premiery filmów i seriali już od 1.07.2021! Te produkcje umilą nam wakacyjne popołudnia i wieczory!

Netflix w lipcu 2021. Jakich premier możemy się spodziewać?

Wielkimi krokami zbliżają się do nas wyczekiwane wakacje. To idealny czas na podróżowanie, realizację hobby i... nadrabianie zaległości serialowych lub filmowych. Skoro o ostatnich mowa, warto wspomnieć, że Netflix nie zwalnia tempa i tradycyjnie, co miesiąc, poszerza swoją bibliotekę o nowe tytuły filmowe i serialowe. Już od 1 lipca na platformie streamingowej amerykańskiego giganta pojawi się szereg nowości - od komedii do romansów. Oferta na tegoroczny lipiec zapowiada się niezwykle imponująco! Nie możecie tego przegapić. To co, macie już plany na lipcowe dnie i noce?

Nowa oferta na Netflixie w lipcu 2021. Te produkcje umilą nam wakacyjne popołudnia i wieczory!

Wraz z 1. lipca na Netflixie co kilka dni pojawiać się będą nowe, jak i stare filmy lub seriale. Z utęsknieniem wypatrujecie czegoś nowego? A może ze zniecierpliwieniem wyczekujecie dalszych losów i perypetii Waszych ulubionych bohaterów? Jedno jest pewne: każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku i preferencji! Nie zwlekaj - sprawdź już dziś listę tytułów, które pojawią się na Netflixie w ciągu najbliższych tygodni!