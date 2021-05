Netflix w czerwcu 2021. Premiery filmów i seriali już od 1.06.2021! Co obejrzeć? Te produkcje umilą nam czerwcowe popołudnia i wieczory!

Rada Miasta Gdańska apeluje do rządu o większy udział samorządów w Krajowym Planie Odbudowy

Gdańscy radni przyjęli apel do rządu, w którym liczą na większy udział samorządów w wydatkowaniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chcą też więcej środków z KPO na zieloną energię czy na transport. Radni PiS byli przeciwko. - KO piętnowała polityków, którzy podjęli rozmowy z rządem polskim. Co w tym złego? Nie potrafię tego zrozumieć. Koalicja Obywatelska nie widzi problemów w formułowaniu tak absurdalnych apeli, które mają trafić do premiera - mówił radny Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Skiba. - Problemem jest sposób wydatkowania tych środków. Fundusz ten może zmienić sytuację gospodarczą Polski, ale zrobi to wtedy gdy będą to pieniądze wydatkowane uczciwie, gdy nie będzie to fundusz partii czy rządu, ale będzie to fundusz dla Polski, oparty o zasady jawności i transparentności - kontrował radny Wojciech Błaszkowski z klubu Wszystko dla Gdańska.